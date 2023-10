Auto prallt bei Knittlingen gegen einen Baum: Zwei Personen verletzt

Auf der Knittlinger Straße ist eine Autofahrerin am Donnerstagmittag von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die Fahrerin wurde schwer verletzt.

Eine Autofahrerin ist am Donnerstagmittag in Knittlingen von der Straße abgekommen. Wie die Polizei mitteilte, flog ein Rettungshubschrauber die schwer verletzte Fahrerin in ein Krankenhaus.

Die 50-Jährige fuhr nach Angaben der Polizei gegen 12.10 Uhr auf der Knittlinger Straße in Richtung Knittlingen. Im Gegenverkehr setzte ein Autofahrer dazu an, einen weißen Lastwagen zu überholen. Er brach den Überholvorgang allerdings wieder ab.

Im Zusammenhang mit dieser Situation verlor die Autofahrerin offenbar die Kontrolle über ihr Auto, kam auf die Gegenfahrbahn und prallte dort in einer Böschung gegen einen Baum.

Das Auto überschlug sich mehrfach und kam dann zum Stehen. Rettungskräfte der Feuerwehr und des DRK befreiten die im Auto eingeklemmte Fahrerin und ihren 79-jährigen Beifahrer. Beide wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Polizei sucht Zeugen des Unfalls in Knittlingen

Für die Bergung und die Unfallaufnahme war die Strecke zwischen Freudenstein und dem Abzweig nach Knittlingen gesperrt.

Die Polizei bittet Zeugen und insbesondere den Fahrer des weißen Lastwagen, der überholt werden sollte, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion unter der Telefonnummer (0 72 31) 1 86 31 11 zu melden.