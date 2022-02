Am Donnerstag

Autofahrerin unter Drogeneinfluss landet beim „Donuts“-drehen in Knittlinger Straßengraben

Eine Autofahrerin hat am Donnerstag in Knittlingen die Polizei wegen eines vermeintlichen Willdunfalls kontaktiert. Die Polizisten hatten aber beim Eintreffen am Unfallort den wahren Grund des Verkehrsunfalls feststellen können.