Live-Ticker: Wer wird der neue Bürgermeister in Knittlingen?

Knittlingen wählt an diesem Sonntag seinen neuen Bürgermeister. Sechs Bewerber wollen auf den Chefsessel im Rathaus. Die Wahl wird auch deshalb spannend, weil der Amtsinhaber nicht mehr antritt. Die BNN berichten ab 17.30 Uhr im Live-Ticker.

6.323 Knittlinger – darunter 68 Neuwähler - sind an diesem Sonntag aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Der alte Rathauschef Heinz-Peter Hopp bewirbt sich aus persönlichen Gründen nicht mehr für eine vierte Amtszeit. Seit acht Uhr sind die vier Wahllokale geöffnet, bis 18 Uhr ist die Stimmabgabe noch möglich.

Sechs Bewerber stehen zur Wahl: der 37-jährige Diplom-Verwaltungswirt Alexander Kozel aus Königsbach-Stein, der 58-jährige Bauunternehmer Jochen Stöhr aus Knittlingen, der 45-jährige Toningenieur und Unterhaltungskünstler Florian Georg Maximilian Blume aus Knittlingen, der 39-jährige Diplom-Verwaltungswirt Timo Steinhilper, der auch Ortsvorsteher in Freudenstein-Hohenklingen ist, schließlich der Brettener Immobilienvermittler Andreas Laitenberger - 34 Jahre alt - aus Bretten und der 63-jährige Tankstellenbetreiber Klaus Meiser aus Knittlingen.

Einen guten Einblick in die Gedankenwelt der Kandidaten gab die letzte Vorstellungsrunde in der Weissachtalhalle Freudenstein-Hohenklingen für die Bürgermeisterwahl. Ob es einer der Bewerber auf Anhieb schafft, wird sich an diesem Abend zeigen.

Live-Ticker zur Bürgermeisterwahl Knittlingen