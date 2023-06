Nach einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der B35 bei Knittlingen am Mittwochnachmittag wird die Bundesstraße wegen Sanierungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt.

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge wurde ein Lastwagen bei Knittlingen im Enzkreis so beschädigt, dass die B 35 weiterhin gesperrt bleibt. Laut Polizei war ein 24-jähriger Autofahrer gegen 15:45 Uhr auf der B35 in Richtung Bretten unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug aus noch ungeklärter Ursache von seiner Fahrspur in den Gegenverkehr abkam und einen entgegenkommenden Lastwagen streifte.

Der Kraftstofftank des Lkw wurde dabei beschädigt und der gesamte Inhalt entleerte sich an der Unfallstelle. Der Pkw-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Der 44-jährige Lkw-Fahrer wurde nicht verletzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, wobei am Pkw ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand. Der Schaden am Sattelzug wird auf etwa 11.000 Euro geschätzt. Der Umweltschaden durch den ins Erdreich gelangten Diesel-Kraftstoff kann noch nicht beziffert werden.

B35 bleibt gesperrt

Aufgrund der massiven Fahrbahnverunreinigung bleibt die Bundesstraße 35 an der Unfallstelle für weitere Sanierungsarbeiten bis auf Weiteres gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.