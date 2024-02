Einbrecher dringt in Knittlinger Fitnessstudio ein

Ein unbekannter Täter ist in ein Fitnessstudio in Knittlingen eingebrochen und hat Bargeld gestohlen. Die Polizei bittet eventuelle Zeugen um Mithilfe.

Über ein Fenster ist ein Unbekannter von Sonntag, 11. Februar, auf Montag, 12. Februar, in ein Fitnessstudio in Knittlingen eingestiegen. Der Täter hebelte das Fenster auf und verschaffte sich so Zutritt in das in der Zeppelinstraße befindliche Fitnessstudio, teilte das Polizeipräsidium Pforzheim mit.

Nach Angaben der Polizei stahl er dort Bargeld in bisher unbekannter Höhe und ein Mobiltelefon.

Die Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Mühlacker bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer (0 70 41) 9 69 30 zu melden.