Unbekannte sind gewaltsam in einen Kindergarten in Knittlingen eingedrungen. Gestohlen wurde ein Elektrogerät. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte sind in der Nacht von Montag auf Dienstag, zwischen 21 Uhr und 06.45 Uhr, gewaltsam in einen Kindergarten in der Goethestraße in Knittlingen eingedrungen.

Nach Angaben der Polizei durchsuchten die Unbekannten mehrere Räume und entwendeten ein Elektrogerät.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 70 43) 12 10 00 oder (0 70 41) 9 69 30 zu melden.