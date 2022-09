Hochzeitsausstatter im Raum Bretten sprechen über Trends

Wo man sich in Bretten und den Umlandgemeinden für eine Hochzeit eindecken kann und wertvolle Tipps erhält.

Zwischen Satin, Spitze und den ganz großen Emotionen begleiten Modeexpertinnen eine Braut auf dem Weg zu ihrem Traumkleid für den schönsten Tag des Lebens.

Sie kennen nicht nur die neusten Trends, sondern lassen die Vorzüge der Braut mit dem passenden Outfit besonders zur Geltung kommen.

„Das Kleid findet dich“, lautet das Motto bei White Poppy in Knittlingen. Seit viereinhalb Jahren machen Devi Melitopoulou und Tamara Horn hier Träume aus Tüll und anderen Materialien wahr. Das klassische Weiß ist dabei völlig verpönt. „Die Farbe ist als Kontrast zum Hautton viel zu hart“, erzählen die Freundinnen.

Die Bräute haben keine Angst mehr vor Farben. Devi Melitopoulou, Hochzeitsausstatterin

Neben der Trendfarbe Elfenbein, bekannt als ivory, greifen sie beim Einkauf ihrer Kleider auch zu Blushtönen, dem pfirsichfarbenen „Peach“ sowie zu Rosanuancen. „Die Bräute haben keine Angst mehr vor Farben“, sagt Devi Melitopoulou.

Beim Material sind Kleider mit Spitzenapplikationen, darunter auch Tattoospitze, besonders beliebt. Aber auch schlichte Eleganz überzeugt als Stil. „Wenn eine Frau ihr Kleid gefunden hat, ist das wie ein Filmmoment und es fließen oft Tränen“, berichtet Tamara Horn. Das Team von White Poppy betont, dass es bei der Kleiderauswahl keine „falschen Figuren“ gibt. „Wenn sich die Braut nicht wohlfühlt, sitzt das Kleid nicht richtig. Es muss sich der Frau anpassen“, so Devi Melitopoulou.

Änderungen in der hauseigenen Schneiderei

Damit das Kleid perfekt passt, wird es in der hauseigenen Schneiderei geändert. Möchte eine Kundin ein Oberteil und ein Unterteil unterschiedlicher Kleider zu ihrem Traumkleid kombinieren, ist auch das möglich.

„Ein Kleid muss nicht über 3.000 Euro kosten. Bei uns gibt es eine tolle Auswahl zwischen 800 bis 1.500 Euro“, so Tamara Horn. Möglich ist das unter anderem durch die Zusammenarbeit mit einer ukrainischen Designerin.

Die Größe eines Brautkleides ist für Inhaberin Jasmin Döring von „Zauberhaft Curvy Brautmode“ in Sternenfels-Diefenbach nur eine Nummer. In ihrem Laden gibt es seit Ende Oktober 2017 Brautmode ab Kleidergröße 42.

Mehr zum Thema Second Hand liegt im Trend Brautmodengeschäfte in Eggenstein-Leopoldshafen haben unterschiedliche Strategien

Nudetöne gehörten zu den Hochzeitstrends

„Das Schönste für mich ist, die Braut glücklich zu machen. Ich begleite sie auf dem Weg zum Kleid, das sie sich wünscht“, sagt die Boutiquebesitzerin.

Für ihre Kundinnen hat sie eine große Auswahl an Brautkleidern in ivory, in Blush- oder Mandeltönen sowie ins gräuliche gehenden Farbnuancen. Auch Nudetöne und der durchbrochene Stil gehören zu den Trends.

„Semi-transparent ist auch ein echter Hingucker“, erzählt Jasmin Döring. Sie ist kein Fan von schweren Satinstoffen, da diese zu sehr abzeichnen. „In der neuen Kollektion 2023 wird es hier aber neue Schnitte geben“, berichtet sie. Die Nachfrage steigt auch bei fließenden Kleidern, die oben eine Spitzencorsage als Blickfang haben. Nach unten hin fallen sie schlichter aus oder haben einen Rockteil aus Softtüll.

Wenn eine Braut ihr Kleid gefunden hat, merke ich das an ihrem Lächeln. Jasmin Döring, Hochzeitsausstatterin

Auch Volantröcke und schlichte Kleider sind aus dem Brautmodenbereich derzeit nicht wegzudenken. Bei „Zauberhaft“ stöbert Jasmin Döring gemeinsam mit ihren Kundinnen ohne Zeitdruck durch das große Sortiment.

„Wenn eine Braut ihr Kleid gefunden hat, merke ich das an ihrem Lächeln. Sie ist dann wie verzaubert“, sagt die Hochzeitsexpertin.

Der Bräutigam ist heutzutage ebenfalls mutig. Neben dem klassischen Dunkelblau sind hier auch hellblau, beige und sogar grün oder aubergine beliebte Trendfarben. Laut den Modeexpertinnen von „White Poppy“ und „Zauberhaft Curvy Brautmode“ finden die Herren entsprechende Fachgeschäfte nur überregional, vorwiegend in Karlsruhe oder Mannheim.