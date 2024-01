Illusion und Rocket C bringen das Cellarium Knittlingen zum Beben

Aufbruchstimmung im Cellarium: Nach einem fulminanten Abschluss mit Fools Garden zu Weihnachten rockten an Dreikönig gleich zwei Bands ins neue Jahr. „Wir wollten mal was ganz Neues wagen“, so Wolfgang Burger und Frank Knodel vom Verein Cellarium. Sie luden bislang unbekannten Nachwuchs auf die große Bühne des legendären Gewölbes.

Und tatsächlich musste die Bühne vergrößert werden, um Illusion Platz zu bieten. Die Newcomer bringen zu acht eine ganze Menge Spaß auf die Bühne und von dort direkt ins Publikum.

Illusion bietet in Knittlingen Cover von Rock bis Funk

Mit dem Motto „Musik statt Alltagsstress“ überzeugten die Enzkreisler mit ansprechenden Cover-Songs der unterschiedlichsten Genres.

Dass die Band, die Mitglieder sind zwischen 23 und 35 Jahre alt, erstmals im Frühjahr 2023 auf der Bühne stand, war allenfalls eine Randnotiz, denn das Repertoire wusste zu beeindrucken. Feine Cover von Rock, Pop bis Funk wie „Beggin’“, „Rock Me Amadeus“ oder „Alkokol“ von Herbert Grönemeyer boten die perfekte Mischung aus Stimmung und der Möglichkeit des Mitsingens.

Und spätestens mit dem Song „I Still Haven’t Found What I’m Looking for“ zeigte Leadsängerin Lisa, dass man auch mit zarten 23 Jahren eine Bühne rocken kann.

Dass die zweite Band des Abends derweil anerkennend nickend an der Seite stand, spricht für sich. Deutlich zeigten die Minen, dass Illusion „richtig was auf dem Kasten“ hat. Das gilt aber ganz sicher auch für Rocket C. Die Sechser-Formation um den stimmgewaltigen Frontman Alex Schilling brachte das Gewölbe zum Beben.

Rocket C bringt den Gewölbekeller zum Kochen

In beeindruckender Manier kombinierte die „Rakete“ Stücke von Pop, Rock bis Blues mit Klassikern von Deep Purple, den Red Hot Chili Peppers oder Alice Cooper. Und dass die Blues Brothers oder auch neuere Hits von Kings of Leon und den Kaiser Chiefs nicht fehlen durften, war klar.

Spätestens mit dem Titelsong von „Ghostbusters“ waren die Dämonen des Winters ausgetrieben. Von „volles Brett“ bis „groovy“ brachten die Raketenjungs und Frontfrau Annika Hauber die komplette Bandbreite an stimmungsgeladener, feiner Rockmusik auf die Bühne.

Die Band weiß die Menschen vom Hocker zu reißen – auch mit zentralen Botschaften übrigens. Mit einer Interpretation von „Freedom“ sandte die Band ein starkes Zeichen für Frieden und Freiheit, verkörpert durch gute Musik: „Wir sind Multikulti“, betonte Alex und musste schon wieder zum Handtuch greifen.

Er tobte und sprang über die Bühne, er forderte und lieferte, er rockte und röhrte. Und bei Ram Jams „Black Betty“ waren längst die aufblasbaren „Luftgitarren“ im Gewölbe unterwegs. Party pur, aber vom Feinsten.

Annika brachte es später mit „Amazing Alex“ auf den Punkt – man könnte auch von „der Götter ureigenen Vorstellung einer Rampensau“ sprechen. Bei der dritten Zugabe „All Night Long“ war die Dezibelgrenze längst überschritten, war das Publikum außer Rand und Band. „Aber wenn’s halt Spaß macht“, meinte Alex ganz locker.