Helena aus Knittlingen tritt bei „The Voice Kids“ auf

„The Voice of Germany“ geht in diesem Jahr mit seinem Spin-off für Kinder in die zehnte Runde. Seit März werden die Folgen auf SAT.1 ausgestrahlt. Wer am heutigen Freitagabend einschaltet, der wird Helena aus Knittlingen auf der Showbühne erleben können. Damit geht für die 14-jährige ein Traum in Erfüllung, erzählen ihre Eltern Gabi und Jochen Talmon im Gespräch mit unserer Redaktion.

Das Singen liegt ihr im Blut. Mit der Knittlinger Band „home run“ etwa, deren Sängerin Helena ist, covert sie gerne Rock- und Popsongs. Dass sie bei der SAT.1-Show angemeldet worden ist, davon hat sie allerdings lange nicht gewusst, verraten die Eltern.

Es war eine befreundete Familie, die ein Video nach Berlin geschickt hat, das Helena bei einem ihrer Auftritte zeigt. „Sie wussten, dass sie die Sendung immer anschaut und Lust hat, auf der Bühne zu stehen“, bestätigt Jochen Talmon.

Teilnahme sollte eine Überraschung sein

Vor einem guten Jahr haben sie deshalb die Bewerbung abgegeben und das Video kam offenkundig an. Die Produktion hat sich gemeldet und um ein weiteres Video gebeten. Es war der Moment, in dem Helena eingeweiht werden musste. Bis dahin „wusste sie wirklich nicht, dass die Bewerbung läuft“, so Talmon. Es habe eine Überraschung für sie sein sollen.

Diese Überraschung ist geglückt. „Sie hat sich total gefreut und in der stillen Kammer nochmal ein Video aufgenommen“, sagt Gabi Talmon. Danach begann dann das Scouting.

Mehrere Auswahlverfahren musste sie durchlaufen, bis sie zu der Show eingeladen worden ist. Das war im letzten Herbst, kurz vor Beginn der Aufzeichnung, zu der Helena mit Familie, Freunden, Bandmitgliedern und Wegbegleitern nach Berlin reiste.

Vorbereitung mit Gesangslehrerin

Auf diesen für sie besonderen Moment vorbereitet wurde sie zuvor schon von ihrer Gesanglehrerin Tressa Rose Schreiber aus Bretten, vielen noch bekannt von der Coverband „milesTone“, die sie auch bei der Liedauswahl beraten hat.

Gesungen hat Helena den Song „Another love“ von Torn Odell. Was die Coaches zu ihrem Auftritt gesagt haben, das bleibt bis zur Ausstrahlung der Sendung am Abend jedoch geheim.

Halt im Glauben und der Musik gefunden

Der Sender selbst hält sich bedeckt und verweist in der Ankündigung lediglich darauf, dass die 14-jährige Halt im Glauben und der Musik gefunden hat, nachdem ihr Vater früh an einem Herzinfarkt gestorben ist.

Jochen Talmon, der neue Mann an Gabis Seite, sei „wie ein zweiter Vater“ für Helena geworden. Als solcher wird er an diesem Abend gemeinsam mit Gabi und Helena die Show bei jenen Freunden anschauen, die die junge Sängerin angemeldet haben.