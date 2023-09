Knittlinger Fraktionen befürworten Amt des Ortsreferenten für Kleinvillars

Luis Burkhardt war im Juli der einzige Bewerber um das Amt des Ortsreferenten. Bei der Einwohnerversammlung in Kleinvillars wurde er mehrheitlich bestimmt. Nun ist der Knittlinger Gemeinderat am Zug.

Am 19. September tritt erstmals nach der Sommerpause der Gemeinderat der Fauststadt Knittlingen wieder zusammen. In dieser Sitzung steht erstmals auch die Wahl eines Ortsreferenten für den Teilort Kleinvillars auf der Tagesordnung.

Luis Burkhardt war im Juli der einzige Bewerber um dieses Amt und wurde bei der Einwohnerversammlung von den 42 Anwesenden mit 25 Ja-Stimmen bei elf Ablehnungen und sechs Enthaltungen mehrheitlich bestimmt.

Nun liegt es am Gemeinderat, diesem Votum zu folgen und Luis Burkhardt offiziell zum Ortsreferenten für Kleinvillars zu bestimmen.

Knittlinger Fraktionen sind sich einig

Fauststadt-Bürgermeister Alexander Kozel (Grüne) hält bei allem Gegenwind, der ihm schon in Gemeinderatssitzungen und dann auch auf der Einwohnerversammlung entgegenkam, am Modell des Ortsreferenten fest und lässt durchblicken, dass er es als eine gute demokratische und praktikable Lösung hält. Die kommunalpolitische Vertretung des Waldenserorts verbessere sich im Vergleich zum Status quo.

Wie Bürgermeister Kozel sieht es der stellvertretende Vorsitzende der größten Fraktion im Gemeinderat, Bernd Vogt (CDU). „Aus heutiger Sicht sehen ich und auch meine Fraktion schon die Notwendigkeit, dass Kleinvillars im Stadtrat gut vertreten ist, wobei wir als Stadträte auf alle Stadtteile ein Auge werfen und die Belange der Einwohner in den Stadtteilen ernst nehmen und entsprechend im Stadtrat Entscheidungen zum Wohle der Stadtteile treffen.“

Außerdem fügt er hinzu: „Da die jetzige Einführung eines Ortschaftsrates in Kleinvillars rechtlich sehr schwierig wäre, halten wir das Amt des Ortsreferenten, welches nunmehr geschaffen wurde, für richtig und haben dies in der Fraktion auch einstimmig unterstützt.“

Die SPD-Fraktion, die eigentlich gerne die Rückkehr zur Unechten Teilortswahl hätte, unterstützt ebenfalls das Modell des Ortsreferenten, wäre aber ebenfalls nicht abgeneigt, insofern die Verwaltung einen entsprechenden Antrag stellte, die Einführung eines Ortschaftsrates zu unterstützen.

SPD-Stadtrat Timo Steinhilper will den neuen Ortsreferenten nach seiner Wahl als vollwertigen Kollege betrachten. „Meine Fraktionskollegen werden das sicherlich genauso sehen. Gerade weil wir als SPD in Kleinvillars gut verankert waren und uns auch den Mitbürgern dort verpflichtet sehen“, führt Steinhilper weiter aus.

Alternative Liste (AL) sieht klare Verbesserung der Situation

Andreas Schwing von der Alternativen Liste (AL) erhofft sich durch die aktuelle rege Diskussion, dass diese zu mehr aktivem kommunalpolitischen Engagement, sprich zu mehr Kandidaturen in Kleinvillars, führt. „Aus meiner Sicht, der Sicht des Gemeinderats und der Sicht des Bürgermeisters ist der Ortsreferent eine Verbesserung zur bisherigen Situation. Gegenüber einem Ortschaftsrat inklusive Ortsvorsteher sehe ich dieses Modell als Kompromiss und als Versuchsmöglichkeit“, so Schwing. Damit sitze von nun an ein Vertreter Kleinvillars sicher im Gemeinderat.

Schwing weiter: „Manchen in Kleinvillars genügt diese Verbesserung leider nicht und sie akzeptieren die Gemeinderatsbeschlüsse nicht. Die Zweifler kann ich nur dazu aufrufen, anzuerkennen, dass Kleinvillars nun einen bei der Einwohnerversammlung offiziell gewählten Ortsreferent im Gemeinderat hat und darin auch eine Chance zu sehen. Das ist eine klare Verbesserung zur Situation der letzten Jahre.“