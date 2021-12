Straße verunreinigt

Männer in Knittlingen transportieren Heizöl in Mülltonnen und verunreinigen Feldwege

Zwei Männer stehen im Verdacht am Dienstagabend in Knittlingen 400 bis 500 Liter Heizöl in Mülltonnen transportiert zu haben. Bei dem Transport verunreinigten sie Feldwege in einem Naturschutzgebiet.