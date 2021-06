Am Mittwoch hatte sich zunächst ein Unbekannter telefonisch bei der älteren Person gemeldet, der behauptete, deren Enkel zu sein. Als das Betrugsopfer ihn auf seine veränderte Stimme ansprach und vermutete, es könne sich um einen Enkeltrick handeln, gab er an, dass das wohl an einer Halskrause liegen würde. Diese müsse er nun tragen, da er gerade einen Auffahrunfall hatte. Außerdem hätte er sich dabei auch noch seinen Arm gebrochen.

Anschließend rief ein angeblicher Polizeibeamter an, der das spätere Opfer davon überzeugte, dass die Polizei eben ein Telefonat mitgehört habe, bei dem sich jemand als deren Enkel ausgegeben habe. Der falsche Polizeibeamte versprach, dies zu überprüfen. Danach meldete er sich erneut, bestätigte den falschen Enkel als richtigen Enkel und konnte in der Folge davon überzeugen, Geld von der Bank abzuheben, um dem Enkel bei der Schadensregulierung des angeblichen Auffahrunfalls zu helfen.

Die geschädigte Person ging daraufhin zur Bank und hob mehrere tausend Euro ab, die sie um 13.30 Uhr vor einer Apotheke in der Stuttgarter Straße einem Geldboten gab. Dieser ging dann zu Fuß in Richtung Ortsmitte davon. Der Geldbote kann wie folgt beschrieben werden: männlich, kleiner als 170cm, normale Statur, schwarze Trainingshose, schwarzer Pullover, trug weiße FFP2-Maske, führte ein Mobiltelefon mit sich, in welches die geschädigte Person durchgeben sollte, dass sie soeben das Geld übergeben hatte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.