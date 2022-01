Sanierung des Knittlinger Freibads soll zum Sommer abgeschlossen sein

Neues Jahr, neue Projekte: Was haben die Gemeinden Zaisenhausen und Gondelsheim, was Knittlingen geplant? Die BNN geben einen Überblick über die „dicksten Brocken“.

Es gibt immer was zu tun: Bretten baut 2022 die Tiefgarage auf dem Sporgassenareal, Oberderdingen investiert in den Hochwasserschutz und in Sulzfeld geht die Sanierung der Blanc-und-Fischer-Gemeinschaftsschule weiter. Was steht bei den Gemeinden Gondelsheim und Zaisenhausen auf der Agenda? Und was plant Knittlingen?

Im Juni 2021 begannen die Abrissarbeiten am alten Freibad von Knittlingen. Noch dieses Jahr soll das Bad wieder öffnen. „Wir versuchen das Bestmögliche, um den Freibadbetrieb noch 2022 aufnehmen zu können“, sagt Bauamtsleiter Kai Uwe Lang. Die Neugestaltung der Becken, Gebäude und Freianlagen kostet aktuell rund 5,5 Millionen Euro. Der Bund bezuschusst das Projekt mit über 1,8 Millionen Euro.

2022 gehen zudem die umfangreichen Sanierungsarbeiten am Faust-Geburtshaus weiter. Seit 2012 ist die Stadt im Besitz des Hauses. Im Erdgeschoss ist ein Gastronomiebetrieb mit Außenterrasse geplant, in den Obergeschossen Gästezimmer. Die rund zwei Millionen Sanierungskosten werden mit 740.000 Euro bezuschusst. Die Sanierung des Hauses soll bis 2023 abgeschlossen sein.

Außerdem will die Stadt die Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie umstellen und so den Klimaschutz vorantreiben. Ersten Schätzungen zufolge ist das Vorhaben ein „Millionenprojekt“. Der Gemeinderat stimmte dem Vorhaben bereits zu. Sobald die Förderzusage vorliegt, soll die Ausschreibung erfolgen.

Gondelsheim will Klimamanager

In Gondelsheim steht dieses Jahr die Umstellung der Beleuchtung der Saalbachhalle auf LED an. Dafür sind rund 100.000 Euro veranschlagt. Ein Zuschuss zu den Arbeiten ist bereits bewilligt, so Bürgermeister Markus Rupp (SPD). Daneben will die Gemeinde weitere Fotovoltaik-Anlagen auf kommunalen Gebäuden installieren, unter anderem auf der Kindertagesstätte Schneckenhaus oder auf der Flüchtlingsunterkunft in der Bahnhofsstraße.

Im Bereich Klimaschutz will Gondelsheim 2022, gemeinsam mit der Stadt Bretten, einen Klimamanager verpflichten, der unter anderem Privatleute beraten soll. Gleichzeitig legt die Gemeinde ein eigenes Förderprogramm mit kommunalen Mitteln auf, zum Beispiel für Fotovoltaikanlagen oder E-Ladestationen. Das Programm sieht auch Zuschüsse für Vereinsanlagen und Gewerbe vor.

Außerdem will die Gemeinde die Planungen für den innerörtlichen Hochwasserschutz vorantreiben. Im Fokus steht der Abschnitt von der Saalbachhalle bis zur Talstraße. Am westlichen Rand des Uferwegs wird eine Mauer als Schutz vor einem 100-jährigen Hochwasser gebaut. Auf Seiten der Tennisanlage entsteht als Schutz eine sogenannte Verwallung sowie zum Teil auch Mauern. Der erste Teil des Hochwasserschutzes schlägt mit rund einer Million Euro zu Buche und soll 2023 umgesetzt werden.

Zaisenhausen erweitert den Kindergarten

In Zaisenhausen stehen 2022 zwei große Projekte an. Zum einen wird der zweite Abschnitt der Bahnhofstraße saniert, der Auftrag wurde für rund 540.000 Euro vergeben. Bei dem Projekt enthält die Gemeinde eine Förderung von 60 Prozent aus dem Länderprogramm „Soziale Stadt“.

Als weiteres Projekt steht die zweite Erweiterung des Kindergartens Vogelnest auf der Agenda. Die geschätzten Kosten hierfür belaufen sich auf rund 500.000 Euro. Von diesen Kosten werden ebenfalls 60 Prozent durch das Förderprogramm „Soziale Stadt“ übernommen.

Da die Gemeinde in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte realisierte (unter anderem die Sanierung der Brunnenstraße, die Neugestaltung des Dorfplatzes oder die Erweiterung des Gewerbegebiets Flurscheide III), stehen aktuell weniger Großprojekte auf der Agenda der kleinsten Gemeinde im Landkreis Karlsruhe.