Bei einem Überholversuch wurde ein Mann am Montagmittag in Knittlingen schwer verletzt.

Ein 53-jähriger Motorradfahrer wurde am Montagmittag beim Überholversuch eines weiteren Leichtkraftrads in Knittlingen schwer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 18-jähriger Zweiradfahrer auf der Kreisstraße 4516 links abbiegen, als ein Motorradfahrer ihn überholte und in Folge dessen stürzte.

Der 18-jährige wurde leicht verletzt. Beide Unfallbeteiligten wurden in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.