War es faustische Magie, die am Wochenende Besucherströme nach Knittlingen lenkte? Nach fünf Jahren Pause war das diesjährige Fauststadtfest vom 20. bis 22. Mai ein absoluter Renner. Bunter und abwechslungsreicher, dabei auf hohem Niveau, hätte das dreitägige Programm nicht sein können. Im Festbereich Marktstraße und Pfleghof drängten sich die Menschenmassen.

Nach dem flotten musikalischen Auftakt der Stadtkapelle unter Leitung von Rudi Jock begrüßten der Vorsitzende der Vereinigung Knittlinger Vereine und Organisator des Festes Gerhard Hähnle und Bürgermeister Alexander Kozel die zahlreichen Gäste. Darunter auch wieder eine Delegation aus der spanischen Partnergemeinde Benaojan mit Bürgermeisterin Soraya Garcia Mesa und einer Flamenco-Tanz und Gesangsgruppe, die Kozel zur allgemeinen Überraschung sogar auf Spanisch willkommen hieß.

Die örtliche Politikprominenz war Zuhörer, aber auch Bundestagsabgeordnete Katja Mast und die Landtagsabgeordnete Stefanie Seemann waren gekommen und genossen als Einstieg den Willkommensumtrunk auf der Bühne. Mit dabei in der Runde Kozels Vorgänger Heinz-Peter Hopp.

Flamenco-Gruppen begeistern Zuschauer

Doch nicht nur die spanischen Flamenco-Tänzerinnen begeisterten mit ihrer Eleganz und rhythmisch perfekten Vorführung anschließend die Zuschauer.

Auch die deutsche Flamenco-Tanzgruppe „Cristina la Morena“ aus Flehingen mit ihren 37 Tänzerinnen vermittelte gestalterisch emotionales Empfinden wie Freude, Liebe, aber auch Wut und Trauer, die im Flamenco-Tanz erlebbar werden.

Einer der Höhepunkte im Abendprogramm war die Open-Air-Gala

„Welthits auf Harmonikas“ des Mundharmonikaorchesters Knittlingen auf der Bühne hinter dem Rathaus. „Hier auf einen freien Platz zu hoffen ist wohl Illusion“, sagte eine Besucherin.

Orchester interpretieren Hits

Alle Stühle an den Tischen waren besetzt. Das Jugendorchester und das Große Orchester unter ihren Dirigenten Uwe Kesselbach und Manfred Dannecker interpretierten die versprochenen Hits hinreißend und loteten facettenreich ihr gerade in Knittlingen traditionsreiches Instrument bis in alle Höhen und Tiefen aus.

Sie spielten fulminant auf und rissen die Zuhörer beinah von ihren Sitzen. Bis Ende gegen 22 Uhr blieben alle Plätze besetzt, rundum hatte sich ein Stehpublikum eingefunden. Dirigent Dannecker dankte für diese Treue.

Für ebenfalls drangvolle Enge, bis weit hinein in die Marktstraße und rund um die Faust-Bühne, sorgte fast zeitgleich die Brettener Rock-Pop-Party-Coverband „7Dice“, die mit ihren Songs die Zuhörer „glühen“ ließ.

Noch weitere Bands erfreuten mit einem breiten musikalischem Spektrum wie „neu.live“ aus Karlsruhe, aus Pforzheim „Cover up“, die Schulband der Dr. Johannes Faust-Schule und noch eine junge Cover-Band. Mit Speis und Trank verwöhnten rund 20 Vereine mit heimischen, aber auch internationalen Gerichten.

Faust-Döner auf der Speisekarte

Dass es einmal einen Faust-Döner geben wird, hätte Goethe sich nicht träumen lassen und war auf der Speisekarte des Türkischen Elternvereins zu finden.

Die Theatergruppe Laterna Mystica bereichert am Sonntag den kulturellen Part mit dem Kindertheater „Elfenzauber“ und die Großen bringen die „Faustsplitter“ und tritt am Montag ein zweites Mal auf. Der Montag bringt ab 11.30 Uhr ein Handwerkeressen und bis in die Abendstunden bieten Tanz, Musik und Theater nochmals tolle Unterhaltung.