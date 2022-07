Blick auf Sanierungsstand

„Tag der offenen Baustelle“: Knittlinger Freibad öffnet für Bürger

Das Freibad in Knittlingen wird kernsaniert. Beim „Tag der offenen Baustelle“ an diesem Sonntag, 10. Juli, können die Knittlinger erkunden, was sie ab der Badesaison 2023 erwartet. Vor der Eröffnung muss allerdings noch eine Frage geklärt werden.