Gabelstapler missbraucht

Unbekannte bestehlen Firmengelände in Knittlingen

Einbrecher haben in Knittlingen zwischen Mittwoch und Donnerstag Materialien einer Baufirma in der Bertha-Benz-Straße in Knittlingen entwendet. Wie die Polizei berichtet, gibt es bisher wenig Hinweise.