Unbekannte brechen in Einfamilienhaus in Knittlingen ein

Unbekannte sind am Samstag in ein Einfamilienhaus in Knittlingen eingebrochen. Dabei entwendeten sie mehrere tausend Euro, so die Polizei.

Die Einbrachen brachen gegen 11 und 19 Uhr in das Haus ein. Dafür schlugen sie die Fenster ein und gelangten so in das Haus in der August-Lämmle-Straße. Daraufhin durchwühlten sie das komplette Haus nach Wertgegenständen und Bargeld.