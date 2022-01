Unbekannter Autofahrer flüchtet nach Kollision in Knittlingen

Ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro ist am Samstagabend bei einem Autounfall in Knittlingen entstanden, als sich zwei entgegenkommende Fahrzeuge seitlich gestreift haben. Wie die Polizei mitteilte, flüchtete einer der beiden Fahrer weswegen die Beamten nun auf der Suche nach Zeugen sind.

Eine Hyundai-Fahrerin fuhr gegen 19.45 Uhr die Esselbachstraße in Richtung Friedrichstraße entlang, als ihr an der dortigen Linkskurve, der unbekannte Autofahrer entgegenkam. Als er zu weit in die Fahrbahnmitte geriet, streiften sich beide Fahrzeuge. Der Autofahrer setzte seine Fahrt in Richtung Kleinvillars fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Zeugen gesucht

Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Informationen zu dem gesuchten Autofahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter der Rufnummer (0 70 41) 9 69 30, in Verbindung zu setzen.