Unbekannter Täter bricht in Bürogebäude in Knittlingen ein

In ein Bürogebäude hat ein Unbekannter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eingebrochen. Anschließend ergriff er die Flucht.

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in ein Bürogebäude in der Esselbachstraße in Knittlingen eingebrochen.

Einbrecher verschaffte sich gewaltsam Zutritt

Wie die Polizei mitteilte, verschaffte sich der Täter im Zeitraum zwischen 18.15 Uhr und 8 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen, durchwühlte Schränke und entwendete mehrere Arbeitsutensilien. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden sowie der Diebstahlschaden belaufen sich auf insgesamt etwa 5.000 Euro.