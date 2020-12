Ein unbekannter Täter hat am Montagabend in einer Knittlinger Bank eine Frau mit einem Messer bedroht. Damit wollte er das Geld, dass die 56-Jährige kurz zuvor abgehoben hatte, erpressen.

Nach dem Geldabheben wurde die 56-jährige Frau in einer Bank in der Stuttgarter Straße von einem Mann angesprochen. Dieser bedrohte sie mit einem Messer und forderte einen dreistelligen Geldbetrag, heißt es in einer Pressemitteilung der Pforzheimer Polizei.

Erst als eine weitere Person die Bank betrat, habe der Täter von der Frau abgelassen. Er flüchtete ohne Beute in Richtung Friedrichstraße. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Jetzt sammelt die Polizei Hinweise, um den Täter zu ermitteln.

Der Mann soll jung aussehenden haben und schlank gewesen sein. Er war zirka 170 Zentimeter groß, hatte braune Augen und sprach hochdeutsch. Außerdem trug er ein schwarzes Kapuzensweatshirt mit weißem Aufdruck auf der linken Brust, hellblaue Jeans und weiße Sneakers. Die Kapuze des Sweatshirts hatte er über den Kopf gezogen. Um Mund und Nase trug er zudem einen weißen Schal.

Das Kriminalkommissariat Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 44 44 zu melden.