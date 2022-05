Vier Personen nach Auffahrunfall in Knittlingen leicht verletzt

Bei einem Auffahrunfall sind am Sonntagabend auf der Bundesstraße 35 bei Knittlingen vier Personen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte eine 30-jährige Fahrerin gegen 20.15 Uhr offenbar zu spät, dass die vor ihr fahrende 49-Jährige wegen einer roten Ampel bremsen musste.

Die Fahrzeuge stießen an der Ampel an einer Baustelle von Bretten kommend in Richtung Maulbronn zusammen. Durch den Aufprall wurden beide Fahrerinnen sowie die beiden Mitfahrenden im Auto der 49-Jährigen leicht verletzt und wurden in Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro.