„Das ist unser Besitz“, meldet sich am Dienstag eine Frau in der Bürgerfragestunde in Königsbach-Stein. Nun steht die Frage im Raum: Hat ein unbekannter Antragssteller ein fremdes Grundstück in seinen Bauantrag einbezogen? Es sollte abgerissen werden.

Es war eine skurrile Geschichte, die sich in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Königsbach-Stein abspielte. Eine Geschichte, bei der die Frage im Raum stand, ob ein Antragsteller ein fremdes, nicht in seinem Besitz befindliches Grundstück in den eigenen Bauantrag einbezogen hat, ohne das mit den anderen Eigentümern vorher abzuklären.

Viele im Bürgersaal des Königsbacher Rathauses konnten es kaum glauben, als sie am Dienstagabend davon hörten. Konkret ging es in der Sitzung um einen Antrag auf Nutzungsänderung: Nachdem das Seniorenheim „Haus Wittumhof“ in Stein wegen Brandschutzmängeln vom Landratsamt geschlossen wurde, sollen in Teilen der Gebäude nun 15 Wohnungen entstehen. Allerdings existieren den Planunterlagen zufolge dafür aktuell im Bestand nur fünf Parkplätze.

Wie kann es sein, dass unser Besitz abgerissen wird? Eine Frau meldet sich im Gemeinderat zu Wort

Um fünf weitere zu schaffen, soll laut eingereichtem Antrag ein in der Nähe stehendes Wohngebäude abgerissen werden. Ein Wohngebäude, das sich allerdings aktuell gar nicht im Besitz der Antragsteller befindet. Das behauptete eine Frau zu Beginn der Ratssitzung in der Bürgerfragestunde.

„Das ist unser Besitz“, sagte sie und erklärte, es handle sich um ihr Grundstück und dieses sei abbezahlt. „Wie kann es sein, dass unser Besitz abgerissen wird?“, fragte sie – und Bürgermeister Heiko Genthner versicherte ihr: „Ein Fremder kann nicht einfach Ihr Haus abreißen.“ Genthner wirkte erstaunt und sagte, bei einem Baugesuch prüfe man nicht die Eigentumsverhältnisse, denn diese hätten mit dem Baugesuch „nicht unmittelbar etwas zu tun“.

Hausverwaltung hat bislang keine Auskunft gegeben

Man gehe davon aus, dass die Eintragungen in den Planunterlagen richtig seien. Von wem der Antrag auf Nutzungsänderung eingereicht wurde, ist öffentlich nicht bekannt. Diese Redaktion hat bei einem mutmaßlich mit der Hausverwaltung des Objekts beauftragten Unternehmen angefragt. Dort konnte man am Mittwoch auf Nachfrage zu dem Sachverhalt keine Auskunft geben.

Im Gemeinderat zeigte man sich äußerst verwundert über den Vorgang – und stimmte mehrheitlich für eine Vertagung. Beantragt hatte sie Thomas Kaucher (FWV), der „Bedarf für weitere Klärung“ sah und sagte: Wenn fehlerhafte Angaben in den Planunterlagen zu befürchten seien, sollte man über diese nicht abstimmen. Auch Tobias Schwender (FWV) sagte, es müsse zuerst geklärt werden, ob der Antragsteller überhaupt berechtigt gewesen sei, den Antrag für den Abriss des anderen Gebäudes zu stellen.

Abriss des Gebäudes wäre nicht nötig für Stellplätze

Als „sehr fragwürdig“ bezeichnete auch Bauamtsleiter Thomas Brandl das Verhalten des Antragstellers. Gleichwohl betonte er, dass dieser die fünf zusätzlichen Stellplätze eigentlich gar nicht schaffen müsste: Selbst wenn er das andere Haus nicht abreißen könne, sei die Nutzungsänderung genehmigungsfähig.

In der Sitzungsvorlage heißt es, die Erfahrung aus dem baurechtlichen Verfahren für das Haus Königsbach habe gezeigt, dass die sogenannte Abweichungszulassung für jedwede Bestandsgebäude unabhängig ihrer vorherigen Nutzung gelte. Was im Endeffekt darauf hinausläuft, dass die Schaffung von zusätzlichem Wohnraum Vorrang genießt gegenüber der Schaffung zusätzlicher notwendiger Stellplätze.