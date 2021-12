So haben die Räte abgestimmt

Für die Neuplanung: Als erste haben sich am Montagabend die Kämpfelbacher Gemeinderäte mit der Erweiterung des Königsbacher Bildungszentrums befasst. Sie votierten bei drei Gegenstimmen für eine ordentliche Kündigung aller Vertragspartner samt Zahlung für die bisher erbrachten Leistungen und für eine Neuausschreibung der Planungsleistungen. Die Ispringer Räte sprachen sich am Donnerstag bei einer Gegenstimme genauso wie Kämpfelbach für die Alternativplanung aus.

Für die bestehende Planung: Ganz anders entschied man am Dienstag in Königsbach-Stein: Einhellig sprach sich der Gemeinderat für die Fortführung der bisherigen Planung aus. Dafür votierte am Mittwoch auch der Eisinger Gemeinderat bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung. rol