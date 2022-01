Man muss zuerst einmal eine Strecke haben, die für einen interessant ist. Da muss vielleicht eine Wiese sein, eine Hecke, ein Waldstück, vielleicht auch eine Gartenanlage. Es muss eine Umgebung sein, in der Falter fliegen können. Ein Betongelände macht wenig Sinn. Die Strecke muss so gewählt werden, dass man sie jede Woche begehen kann. Am besten ist es, wenn sie nah am Wohnort liegt, damit man nicht erst etliche Kilometer hinfahren muss. Die Falter zu bestimmen, ist relativ einfach. Dafür gibt es ein kleines Büchlein, in dem alle stehen. Die meisten, die gängigen Falter, die fast überall herumfliegen, kann man relativ leicht kennenlernen. Es gibt zwar einige Spezialisten-Falter, aber die kommen in den meisten Gegenden gar nicht vor. Die leben etwa im Gebirge oder im Moor und bei denen würde ich mich jetzt auch nicht auskennen. Was hier in Königsbach fliegt, lässt sich mit einem Bestimmungsbuch recht gut herausfinden. Nach einem Jahr war ich schon so fit, dass ich sie gut erkennen konnte.