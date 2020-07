Genthner gegen Engelmann

Duell um Bürgermeister-Posten in Königsbach-Stein spitzt sich zu

Vor dem entscheidenden zweiten Wahlgang am Sonntag spitzt sich der Kampf um den Bürgermeisterposten in Königsbach-Stein weiter zu. Die Angriffe auf Amtsinhaber Heiko Genthner reißen nicht ab - was ihn zu einem Strategiewechsel bringt.