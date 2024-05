Frau tritt Polizistin in Königsbach-Stein ins Gesicht

Eine Frau hat am Donnerstag eine Polizeikontrolle gestört und einer Polizistin so ins Gesicht getreten. Die Polizistin verletzte sich dabei.

Polizistin kam in ein Krankenhaus

Eine 53-jährige Frau hat am Donnerstagabend eine Polizistin bei einer Anzeigenaufnahme in Königsbach-Stein angegriffen. Die Polizei teilte mit, dass die unbeteiligte 53-Jährige gegen 23.36 Uhr zunächst den Polizeieinsatz störte, weshalb die eingesetzten Polizeibeamten sie des Platzes verwiesen. Diesem Platzverweis kam die Störenfriedin allerdings nicht nach.

Die Frau warf zunächst mit Flaschen nach den Polizisten

Sie zeigte sich zunehmend aggressiver und warf Flaschen nach den Polizisten. Deshalb brachten die Polizeibeamten die Frau in das Dienstfahrzeug. Nach kurzer Beruhigung trat die Frau gezielt in Richtung des Gesichts einer Polizeibeamtin, und verletzte sie so.

Die Beamtin musste im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt werden und konnte ihren Dienst nicht weiter fortsetzen. Der Täterin droht eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.