Formal ging es in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Königsbach-Stein zwar nur um ein Baugesuch. Aber um eines, das es in sich hatte: Bei zwei Enthaltungen beschloss das Gremium am Dienstagabend, grünes Licht für die Errichtung einer Wohncontainer-Anlage für Flüchtlinge zu geben.

Entstehen soll sie am Ortsrand von Stein, im Bereich des Fallfelderwegs. Geplant sind zwei Containerreihen mit insgesamt zwölf Wohneinheiten, Sozial-, Gemeinschafts- und Technikräumen.

Ein Vorhaben, das zumindest in Teilen der Bevölkerung äußerst kritisch gesehen wird. Was allein schon der Umstand deutlich machte, dass so viele Zuhörer in den Sitzungssaal kamen, dass die Stühle bei Weitem nicht ausreichten.

Bewohner von Königsbach-Stein äußern Bedenken gegen Container-Anlage für Flüchtlinge

Viele brachten Bedenken gegen das Projekt vor – teilweise nicht in der Bürgerfragestunde, sondern per Zwischenruf während der Beratungen des Gemeinderats: Offenbar hatten einige der Anwesenden eine Aussage von Bürgermeister Heiko Genthner (parteilos) irrtümlich so verstanden, dass die Bürgerfragen direkt unter dem dazugehörigen Tagesordnungspunkt behandelt werden. Was dann allerdings nicht stattfand. Entsprechend angespannt und aufgeladen war die Stimmung im Saal, als sich die Ratsmitglieder äußerten.

Tosenden Applaus von den Zuhörern erhielt Tobias Dreier (FDP) als er sagte, die geplante Anlage bringe Unruhe mit sich. Er appellierte an die Bevölkerung, weiterhin Wohnraum für Flüchtlinge zur Verfügung zu stellen. Und an die Gemeinde, die Unterbringung dezentral zu gestalten, nochmal auf die Suche nach anderen Grundstücken zu gehen, etwa in Industriegebieten.

Stefan Reinmüller (Grüne) sagte, es gehe formal um eine baurechtliche Entscheidung, in der man als Gemeinderat eigentlich keine Gestaltungsmöglichkeiten habe: Erteile man das Einvernehmen nicht, könne es das Landratsamt ersetzen. Siw Müller (FWV) sagte, man müsse den geflüchteten Menschen helfen.

Woraufhin es aus dem Publikum hieß: „Und was war in Illerkirchberg?“ Ein Verweis auf ein Verbrechen, bei dem ein 14-jähriges Mädchen getötet wurde, mutmaßlich von einem Flüchtling aus Eritrea.

2015 hatte der Königsbach-Steiner Gemeinderat schon einmal einen ähnlichen Beschluss für eine Anlage am Fallfelderweg gefasst – mit dem Unterschied, dass sie damals nicht von der Gemeinde, sondern vom Enzkreis hätte betrieben werden sollen. Hätte, wohlgemerkt, denn dazu ist es letztlich nicht gekommen.

Sieben Jahre ohne Kommunikation?

In der Bürgerfragestunde hieß es, seit damals seien sieben Jahre vergangen, in denen kommunikativ nichts passiert sei. Viele Bürger seien überrascht und verängstigt, Fragen würden nicht beantwortet, Transparenz gebe es immer noch nicht. Ein Vorwurf, dem Genthner widersprach.

Der Bürgermeister betonte, im Amtsblatt und zu Beginn von Ratssitzungen werde über die aktuelle Flüchtlingssituation informiert. Er rechnet damit, dass die Gemeinde bis Ende Januar 22 weitere Personen aufnehmen muss – und danach sieben bis zehn pro Monat, wenn sich die Zugänge nicht wesentlich ändern.

Genthner betonte, bisher habe man es auch dank des großen ehrenamtlichen Engagements geschafft, alle Flüchtlinge unterzubringen. Doch wenn man die Entwicklung bei den Aufnahmezahlen sehe, dann müsse man reagieren können. Mit der Baugenehmigung schaffe man dafür die Grundlage und verhindere, dass Hallen für Flüchtlinge genutzt werden müssen. Aber Genthner sagte auch: „Wir sind sicherlich froh, wenn wir diese Unterkunft nicht benötigen.“

Auch Rolf Engelmann (Grüne) betonte, man müsse die zugewiesenen Flüchtlinge unterbringen und die Probleme „auf menschliche Art und Weise“ lösen. „Irgendeiner“ werde davon immer betroffen sein. Theoretisch, so Engelmann, könnte man die Container auch auf einem Acker irgendwo weit außerhalb aufstellen. „Aber ist es das, was Sie wollen?“ Eine Frage, die nicht wenige Zuhörer mit einem lauten „Ja“ beantworteten, verbunden mit der Aussage, dass es durchaus einen Unterschied mache, ob die Menschen „aus der Ukraine, aus Afrika oder sonst irgendwo her“ kommen.

Angesichts der großen Bedenken in der Bevölkerung befürwortete Engelmann eine zeitnahe Bürgerinformationsveranstaltung. Auch Wolfgang Ruthardt (SPD) betonte: „Ich halte es für wichtig, dass wir die Bürger mitnehmen.“