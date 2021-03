Ein Königsbacher hat auf Müll gebaut - und wusste nichts davon

Jesus hat davor gewarnt, sein Haus auf Sand zu bauen. Von den Gefahren, auf Müll zu bauen, ist in der Bibel nichts zu finden. Doch im Rathaus von Königsbach-Stein hätte man wissen können, dass das Grundstück problematisch ist, das die Gemeinde Hans Schwinn überließ - im Tausch gegen einen völlig unbelasteten Bauplatz.

Hans Schwinn wohnt im Hohlweg und kocht. Das Haus des Rentners aus Königsbach-Stein steht direkt an einer vergessenen Müllkippe. Als er 1995 eine Garage an sein Haus bauen lassen wollte, stieß der Baggerfahrer auf Abfälle, die in den Jahren nach dem Krieg dort abgekippt wurden.

Schwinn hatte damals keine Ahnung, was direkt unter ihm im Erdreich schlummert. Heute, 25 Jahre und zwei Herzinfarkte später, kennt er die ganze Geschichte. Und die treibt ihm noch immer die Zornesröte ins Gesicht.

Dass die Straße, in der Schwinn wohnt, Hohlweg heißt, obwohl doch nichts auf einen Hohlweg hindeutet, hätte den Ermittlern der Umweltbehörden eigentlich ins Auge stechen müssen. Doch offenbar entging das den Beamten, die Anfang der 90er Jahre ganz Baden-Württemberg nach alten Müllhalden absuchten.