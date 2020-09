Schrauben statt Däumchen drehen

Hausmeister in Königsbach-Stein kennen keine Sommerferien

Morgens ist der Hausmeister Romeo Hinsa immer der Erste im Königsbacher Bildungszentrum – lange, bevor die Lehrer und die Schüler eintreffen. Er und seine Kollegen kümmern sich um alles, was so anfällt. In den Ferien gibt es noch mehr zu tun als im normalen Betrieb.