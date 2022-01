Mehr Transparenz

Der Königsbach-Steiner Haushalt wird an langem Samstagvormittag öffentlich beraten

Der Gemeinderat in Königsbach-Stein berät am Samstag den Haushalt öffentlich. In dieser Form ist das in der Gemeinde im Vergleich mit den Vorjahren ein Novum. Das sagen Bürgermeister und Fraktionen über das neue Vorgehen.