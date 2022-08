Königsbacher Dorffest kehrt zurück: Am 3. und 4. September wird gefeiert

Vor dem Rathaus steppt bald der Bär. Denn am 3. und 4. September wird in der Ortsmitte von Königsbach endlich wieder gefeiert – mit neuem Konzept und viel Programm.

Handgemachte Livemusik, ein sportlicher Geschicklichkeits-Wettbewerb, eine Tombola, Torwandschießen, Bier- und Weinstände, Cocktails, Flammkuchen, Westernsteaks aus dem Smoker, türkische Spezialitäten und ein neues Bewirtungskonzept: Das Königsbacher Dorffest hat am Samstag und Sonntag, 3. und 4. September, jede Menge zu bieten.

„Die Vereine freuen sich auf viele Besucher und eine gute Stimmung“, sagt Peter Helmling, der zum Organisationsteam des Dorffests gehört, das von Jan Sarnecki als Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Königsbacher Vereine geleitet wird.

Helmling betont, man sei froh, dass es trotz Corona und einem sich ändernden Freizeitverhalten immer noch genügend Ehrenamtliche gibt, die bereit sind, mitzuarbeiten. „Das zeigt, dass die Dorfgemeinschaft durch Corona keinen allzu großen Schaden erlitten hat.“ Mit dem Besuch des Fests könne man die örtlichen Vereine unterstützen.

Vereine haben sich für neues Konzept abgestimmt

Die meisten von ihnen sind auf dem Marktplatz vertreten, wo dieses Jahr zum ersten Mal ein neues Konzept umgesetzt wird: Es gibt eine Bühne am Rand und einen großen Bereich mit Bierbänken in der Mitte des Platzes, um den herum sich die Stände der einzelnen Vereine gruppieren. Nur ein paar Meter vom Marktplatz entfernt, auf dem Turnplatz neben der Festhalle, hat der Musikverein seinen Bereich. Der Motorsportclub ist direkt daneben im Hof des alten Schulhauses zu finden.

Weil sich die Vereine im Vorfeld bei ihrem Angebot abgestimmt haben, können sich die Besucher eine große Bandbreite verschiedener Speisen und Getränke freuen. Und nicht nur darauf: Am Samstagabend treten auf dem Marktplatz ab 20 Uhr die „Faltenrocker“ mit Rock und Pop aus allen Jahrzehnten und beim Musikverein befreundete Orchester aus Linkenheim und Söllingen auf.

DJ, Kulinarisches, Tombola und Hobbeles-Lauf

Beim Gasthaus Kanne sorgt Marius Neumann als Discjockey mit Party-Schlagern für Stimmung. Sportverein, Turnerbund und Motorsportclub bieten eine Bar, der CVJM alkoholfreie Cocktails. Dort kann man auch seine Geschicklichkeit beim Torwandschießen ausprobieren und beim Obst- und Gartenbauverein mit etwas Glück bei einer Blumentombola gewinnen. Am Sonntag gibt es bei VdK, Musikverein und Volleyballclub Kaffee und Kuchen. Letzterer backt zudem frische Waffeln.

Eröffnet wird das Fest am Samstag um 16 Uhr mit Bürgermeister Heiko Genthner (parteilos), dem Fassanstich und einem kurzen Auftritt des Musikvereins. Danach folgt in der Bahnhofstraße der Hobbeles-Lauf, bei dem die Teilnehmer ein Tablett mit 50 Tannenzapfen, den sogenannten Hobbele, über eine rund zwanzig Meter lange Strecke balancieren und dabei Hindernisse wie Wippen überwinden müssen.

Je mehr mitmachen, desto spannender und unterhaltsamer wird es. Peter Helmling, Mitorganisator des Dorffests

Der Schnellste gewinnt, wobei heruntergefallene Hobbele zwei Strafsekunden geben. Zwar ist das Ganze auch wegen der niedrigen Ränder der Tabletts gar nicht so einfach. „Aber es macht allen Beteiligten immer einen Riesenspaß“, sagt Helmling. Apropos Beteiligte: Für den Hobbeles-Lauf werden noch Teilnehmer gesucht. Mitmachen dürfen alle Vereine – auch, wenn sie nicht aus Königsbach kommen. Eine Mannschaft muss aus drei Personen bestehen, die jeweils ein Teilstück der Hindernisstrecke zurücklegen.

Auch, wenn am Ende die drei besten Teams einen Preis erhalten, steht der Spaß im Mittelpunkt. Deswegen ist kreative oder zum Verein passende Kleidung ausdrücklich erwünscht. „Je mehr mitmachen, desto spannender und unterhaltsamer wird es“, sagt Helmling und erklärt, dass nach dem Hobbeles-Lauf das Fest so richtig losgeht. Am Sonntag beginnt es schon um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst, gestaltet von Pfarrer Oliver Elsässer. Danach ist ab 11 Uhr Festbetrieb an allen Ständen.