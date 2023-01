Als Agrar-Scouts in Berlin

Landwirte aus Königsbach-Stein fahren als Botschafter zur Grünen Woche

Martin und Marius Ehrismann vom Eichhälderhof in Königsbach-Stein informieren auf der Grünen Woche in Berlin über aktuelle Herausforderungen in der Landwirtschaft und geben Interessierten Einblicke in die Abläufe.