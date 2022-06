Lösung für Pflegeheim-Problematik in Königsbach-Stein in Sicht?

Wo sollen die Bewohner untergebracht werden? Diese Frage stellte sich, nachdem bekannt wurde, dass die beiden bestehenden Altenpflegeheime in Königsbach-Stein vor dem Aus stehen.

Sowohl dem in Stein gelegenen Haus „Wittumhof“ als auch dem „Haus Königsbach“ droht die Schließung. Für letzteres gibt es bereits eine Nutzungsuntersagung. Und das, obwohl das neue Haus-Edelberg-Seniorenzentrum in der Steiner Wilhelmstraße noch nicht fertig ist und folglich nicht als Ersatz zur Verfügung steht.

Die Lage schien aussichtslos, doch nun scheint sich etwas zu tun: In einer gemeinsamen Pressemitteilung erklären Gemeindeverwaltung und Haus Edelberg, an einem Strang ziehen zu wollen, um das Pflegeangebot im Gemeindegebiet weiter auszubauen und den zunehmenden Bedarf abzudecken.

Haus Edelberg will Pflegeangebot ausbauen

Dazu gehöre auch, die absehbare Einrichtungsschließung eines anderen Betreibers aufzufangen. „Wir sind für die Menschen in der Region da. Bewerben Sie sich frühzeitig bei uns um einen Pflegeplatz. Entweder in unserem neuen Senioren-Zentrum Königsbach-Stein oder in einem unserer anderen Häuser, von denen allein sechs im Landkreis Karlsruhe liegen“, wird Haus Edelberg-Geschäftsführer Jochen Pabst in der Mitteilung zitiert: „Wir bieten Ihnen Übergangslösungen für die Zeit bis zur Eröffnung des Senioren-Zentrums Königsbach-Stein an.“

Pabst erklärt zudem, dass für das neue Haus in der Wilhelmstraße noch Mitarbeiter für alle Bereiche gesucht würden und Bewerbungen willkommen seien. „Ziel unserer gemeinsamen Planungen und Anstrengungen zuerst mit der Unternehmensgruppe Orpea und dann auch mit Haus Edelberg war und ist es, allen Einwohnerinnen und Einwohnern von Königsbach-Stein und ihren Angehörigen vor Ort vielfältige Pflegemöglichkeiten zu eröffnen, angefangen von der Tagespflege über das betreute Wohnen bis hin zur stationären Pflege“, wird Bürgermeister Heiko Genthner (parteilos) zitiert.

Dabei habe auch im Fokus gestanden, den Bewohnern und Mitarbeitern der in der Schließung befindlichen Einrichtung einen nahtlosen Übergang auf das Seniorenzentrum Wilhelmstraße zu ermöglichen.

Neues Pflegeheim in Königsbach-Stein soll möglichst noch dieses Jahr eröffnen

In der Pressemitteilung heißt es, die Orpea-Unternehmensgruppe baue zügig weiter, um das Seniorenzentrum möglichst noch dieses Jahr zu eröffnen. Bei einem gemeinsamen Termin hätten die Bauherrin und Haus Edelberg als Betreiberin gegenüber der Gemeinde nochmal zugesagt, dass in dem Gebäude 100 Plätze in der stationären Pflege umgesetzt würden, davon 15 in einem Demenzbereich.

Entstehen sollen zudem 20 Tagespflegeplätze und Appartements mit 30 Plätzen für betreutes Wohnen. Eine wichtige Information, denn in den vergangenen Wochen hatte es noch Zweifel daran gegeben, ob die Tagespflege und der Demenzbereich tatsächlich wie geplant umgesetzt werden sollen.

Zudem war mehr Transparenz gefordert worden, zuletzt von Wolfgang Ruthardt (SPD) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Er hatte beantragt, die Verwaltung solle „öffentlich und vollumfassend“ informieren. Diesem Wunsch will man nun offensichtlich nachkommen.

Haus-Edelberg-Geschäftsführer Jochen Pabst kündigt eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit an und erklärt, man werde in einer öffentlichen Gemeinderatsitzung im Juli das Seniorenzentrum präsentieren, Fragen beantworten und einen Ausblick auf die nächsten Monate geben.

Wer an Pflegeleistungen und Stellen interessiert sei, könne sich an die Haus Edelberg-Hauptverwaltung wenden. Dabei denkt er auch an Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter „der in der Schließung befindlichen Einrichtung“.