Diskussion in der Sitzung des Schulverbands

Mensa-Essen im Königsbacher Bildungszentrum bleibt erhalten

In der Sitzung des Schulverbands in Königsbach-Stein gab es heftige Diskussionen. Und das, obwohl die Erweiterung des Bildungszentrums garnicht auf der Tagesordnung stand. Stattdessen ging es um das Essen in der Mensa.