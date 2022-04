Mit dem Frühling kommen neue Sitzbänke nach Königsbach-Stein

Der Frühling lädt zum Verweilen ein: In Königsbach-Stein werden deshalb zahlreiche neue Sitzbänke aufgestellt.

Die Sonne scheint, die Blumen beginnen zu blühen, die Bäume werden grüner: Der Frühling ist da und lädt dazu ein, mehr Zeit im Freien zu verbringen.

Damit man dabei auch eine Pause einlegen und den Ausblick genießen kann, werden in Königsbach-Stein derzeit zahlreiche neue Sitzbänke aufgestellt.

Ermöglicht haben das in erster Linie die Bürger der Gemeinde, die sich nicht nur rege an der Suche nach geeigneten Standorten, sondern auch an der Finanzierung beteiligt haben: 16.800 Euro sind insgesamt für die Bänke zusammengekommen, die seit Montag vom Bauhof aufgestellt werden.

Werkstatt für Behinderte baut neue Sitzbänke für Königsbach-Stein

Alle kommen von den Westeifel-Werken, einer Werkstatt für Behinderte, die der Gemeinde seit Jahrzehnten als zuverlässiger Lieferant bekannt ist.

Bürgermeister Heiko Genthner (parteilos) lobt das „zeitlose Design“ und sagt, die Bänke seien sehr stabil, sowohl für außer- als auch für innerörtliche Bereiche gut geeignet und im Bedarfsfall leicht wieder instand zu setzen. „Wir haben es mit diesem Projekt geschafft, dass überall dort Bänke sind, wo sie gewünscht wurden, und so unsere schöne Umgebung direkt erlebt werden kann.“

Durch die große Resonanz aus der Bürgerschaft sei das Projekt zu einem „Projekt für uns alle“ geworden. Das Aufstellen von neuen Sitzbänken ist Genthner ein persönliches Anliegen, für das er auch im Wahlkampf immer wieder geworben hatte.

Königsbach-Steiner haben Vorschläge für Sitzbank-Standorte eingereicht

Zugleich kam das Ganze als Teil des Quartiersentwicklungsprojekts „Gemeinsam Zukunft gestalten“ direkt aus der Prozessbegleitgruppe. Um die genauen Standorte für die Bänke zu ermitteln, hatten die Verantwortlichen die Einwohner um Vorschläge gebeten.

Insgesamt sind 126 verschiedene eingegangen, die Michaela Bruder vom Netzwerk 60 plus und Bauhofleiter Stefan Giek gesammelt und ausgewertet haben. Zusammen mit seinen Bauhof-Kollegen überprüfte Giek jeden auf Umsetzbarkeit.

Insgesamt konzipierten sie 13 Rundwege, die vom Ortskern aus leicht erreicht und in den meisten Fällen auch mit Rollatoren begangen werden können.

Bis zu den Sommerferien sollen alle Bänke in Königsbach-Stein platziert sein

Von den 126 Vorschlägen können so 77 zur Umsetzung kommen, für 43 reicht das bereits gespendete Geld. Für alle 43 sind bereits die Einzelteile geliefert, 20 von ihnen hat der Bauhof in den vergangenen Tagen vormontiert und lasiert.

Sie werden nun sukzessive zu ihren Bestimmungsorten gebracht und dort aufgestellt. Wenn alles nach Plan läuft, sollen bis zu den Sommerferien alle 43 Bänke aufgestellt sein.

Für die 34 verbleibenden potenziellen Standorte freut man sich in der Gemeindeverwaltung nach wie vor über Spenden. Wenn sie das wünschen, werden die Spender auf einer Plakette namentlich genannt.