Mehr als 50 Jahre ist die Turnhalle alt, die neben der Steiner Heynlinschule steht. Zeitgemäß und einladend ist sie schon lange nicht mehr. Deshalb hat der Königsbach-Steiner Gemeinderat schon vor geraumer Zeit beschlossen, dass sie abgerissen und anschließend durch einen Neubau ersetzt werden soll – allerdings ohne zu ahnen, wohin sich die Bau- und Materialpreise entwickeln werden.

Als der Gemeinderat in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung am Dienstagabend weitere Gewerke vergeben hat, wurde deutlich, wie dramatisch die Situation inzwischen geworden ist. Bei allen neun Gewerken ist es im Vergleich zur Kostenberechnung zu Steigerungen gekommen, teilweise liegen diese bei mehr als 100 Prozent. Wobei man wissen muss, dass die Kostenberechnung noch aus dem April des vorigen Jahres stammt – und damit aus einer Zeit lange vor dem Ukraine-Krieg und der Energiepreissteigerung.

Geradezu explodiert sind die Kosten bei der Heizungstechnik, die zum Angebotspreis von rund 274.000 Euro an ein Unternehmen aus Burgstädt ging, nachdem die Kostenberechnung noch bei 116.000 Euro gelegen hatte. Deutlich mehr kosten auch die Fenster- und Verglasungsarbeiten, die der Gemeinderat für 325.000 Euro – und damit für knapp 95.000 Euro mehr – an eine Walzbachtaler Firma vergab.

Gemeinderat in Königsbach-Stein will an Turnhallen-Neubau festhalten

Nach den jüngsten Vergabeentscheidungen werden die Dachabdichtungs- und Dachbegrünungsarbeiten 303.000 statt 243.000 Euro kosten, die Schlosserarbeiten 110.000 statt 53.000 Euro, die Gerüstbauarbeiten 62.000 statt 53.000 Euro, die Klempnerarbeiten 33.000 statt 29.000 Euro, die Sanitärtechnik 379.000 statt 209.000 Euro und die Lüftungstechnik 139.000 statt 61.000 Euro. Eine im Vergleich nur sehr geringe Preissteigerung von rund 1.000 Euro gab es bei den Sonnenschutzarbeiten, die für 40.000 Euro an eine Fellbacher Firma gingen.

Auch wenn man im Gemeinderat von den geradezu explodierenden Kosten alles andere als begeistert war, herrschte Einigkeit, dass man an dem Projekt festhalten will. Sascha Leonhard (FDP) sagte, die Zahlen seien „ernüchternd, aber leider so zu erwarten“. Positiv fand er, dass es inzwischen bei vielen Gewerken wieder einen „Konkurrenzkampf“ zwischen den Firmen gibt – „auch wenn er noch so klein ist“.

Tatsächlich hat man laut Architekt Marco Lewald bei vielen Gewerken ausreichend Angebotsrückläufe erhalten. Rund zwei Drittel des Baubudgets sind nach den jüngsten Entscheidungen des Gemeinderats schon vergeben. Wie sich die Preise für die noch ausstehenden Gewerke entwickeln werden, konnte Lewald „nicht seriös prognostizieren“.

Zurück dürfte man beim Neubau der Heynlinturnhalle inzwischen aber ohnehin nicht mehr können, denn das bisher neben der alten Halle bestehende Kleinspielfeld ist bereits abgerissen worden. An seiner Stelle soll die neue Halle entstehen, damit der Sportunterricht in der alten während der Bauzeit weiterhin stattfinden kann. Steht sie, wird die bestehende Halle abgerissen, die vor mehr als 50 Jahren in einfacher Betonfertigteilbauweise erstellt wurde. Danach soll an ihrer Stelle ein neues Kleinspielfeld das bisherige ersetzen. Die Inbetriebnahme der neuen Halle ist für 2024 geplant.

Erfreulichere Zahlen gab es in der jüngsten Ratssitzung aus dem Forst, wo im vergangenen Jahr laut Revierförster Thilo Klotz ein Gewinn von rund 250.000 Euro erzielt werden konnte. Auch bei der Gewerbesteuer läuft es für Königsbach-Stein laut Kämmerin Saskia Rückriem gut. In ihrem Finanzzwischenbericht erklärte sie, zum Stichtag am 15. September seien bereits 4,8 Millionen Euro vereinnahmt worden – und damit schon fast die fünf Millionen, die im Haushaltsplan veranschlagt waren. Wenn das so weitergeht, erwartet sie bis zum Jahresende eine Verbesserung auf 6,3 Millionen.