Polizei schnappt Exhibitionisten in Königsbach-Stein

Ein 28-Jähriger hat sich am Dienstagmorgen in Königsbach-Stein in der Bachgasse vor einer Frau entblößt. Wie die Polizei mitteilte, kam eine sofort eingeleitete Fahndung dem Exhibitionisten jedoch bald auf die Schliche.

Gegen 10.30 Uhr näherte sich der Mann der Frau und spielte an seinem Geschlechtsteil herum. Dank einer präzisen Personenbeschreibung trafen die Beamten ihn wenig später in der Königsbacher Straße an und nahmen ihn vorläufig fest.

Im Zuge der derzeitigen Ermittlungen sucht die Polizei nach weiteren Personen, die der 28-Jährige womöglich belästigt hat.

Polizei sucht Zeugen Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 44 44 beim Kriminaldauerdienst zu melden.