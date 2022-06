Den Sozialverband VdK gibt es in Königsbach-Stein schon seit 75 Jahren. In dieser Zeit hat er für seine Mitglieder und die Allgemeinheit schon einiges erreicht.

Wenn Ursula Hutmacher auf die zurückliegenden Jahrzehnte blickt, dann fällt es ihr nicht schwer, von einer Erfolgsgeschichte zu sprechen. Wenn man sie ließe, dann könnte sie stundenlang aufzählen, was der Sozialverband VdK für seine Mitglieder und die Allgemeinheit schon alles erreicht hat. In Königsbach-Stein gibt es ihn seit 75 Jahren.

„Das zeigt, dass die Arbeit des VdK nicht nur wertvoll, sondern auch notwendig ist“, sagt die Ortsvorsitzende, die sich zusammen mit ihren Kollegen schon jetzt auf das große Jubiläumsfest am 26. Juni freut.

1947 wurden vom VdK in Königsbach-Stein zunächst zwei getrennte Ortsverbände gegründet: einer in Königsbach und einer in Stein. Der Zusammenschluss folgte 2011. Aktuell hat der Ortsverband rund 320 Mitglieder und ist damit einer der größten und aktivsten im Kreisverband Pforzheim-Enzkreis.

Nach Reha-Aufenthalten wird der VdK häufig kontaktiert

Der VdK versteht sich in Königsbach-Stein in erster Linie als Ansprechpartner für Sozialfragen, auch für Nichtmitglieder. Wer Beratungsbedarf habe, könne einfach anrufen, sagt Hutmacher, die in den vergangenen Jahren ein steigendes Interesse beobachtet hat. Ein Interesse, das sie unter anderem darauf zurückführt, dass die Krankenkassen und andere Behörden viele Anträge ablehnen. Ihre Beobachtung: Gerade nach Reha-Aufenthalten werde der VdK besonders häufig kontaktiert.

Hauptthemen bei den Beratungsgesprächen seien momentan der Schwerbehindertenausweis und die Erwerbsminderungsrente. Hutmacher berichtet von einer großen Dankbarkeit unter den Beratungssuchenden und davon, dass viele von ihnen danach sofort in den Verband eintreten.

Der ist übrigens auch im Dorf- und Vereinsleben sehr aktiv. Etwa, indem seine Mitglieder regelmäßig Informationsvorträge mit namhaften Referenten organisieren, unter anderem zur 24-Stunden-Pflege, zum richtigen Verfassen eines Testaments und zur Patientenverfügung. Präsenz zeigt der VdK auch beim Dorffest mit einem Stand, an dem er unter anderem geräucherte Forellen anbietet.

Bei der Veranstaltungsreihe „Kultur im Ort“ hat er einen Vormittag mit Oldtimern, Konzerte mit Alphornbläsern und einem Dudelsackspieler organisiert. Zusammen mit dem Krankenhilfsverein und dem Netzwerk 60 plus wurde das Quartiersentwicklungskonzept „Gemeinsam Zukunft gestalten“ ausgerichtet.

Teil eines großen Ganzen in Königsbach-Stein

Auch intern kommt beim VdK die Geselligkeit nicht zu kurz – nicht nur bei der Weihnachtsfeier und bei der Generalversammlung, sondern auch bei den Ausflügen, die die Mitglieder immer wieder unternehmen. Unter anderem sind sie schon in Wien, in den Niederlanden, im Erzgebirge, im Oberpfälzer Wald, auf Gartenschauen, Weihnachtsmärkten und den Volksschauspielen in Ötigheim gewesen.

In Königsbach-Stein ist man stolz darauf, Teil eines großen Ganzen zu sein. Denn bundesweit hat der VdK inzwischen knapp 2,2 Millionen Mitglieder – und damit mehr als alle Parteien zusammen. In Baden-Württemberg sind es rund 250.000.

1945 für sogenannte Kriegsbeschädigte und Hinterbliebene aus den beiden Weltkriegen gegründet, setzt der VdK sich auch für Menschen mit Behinderungen und chronischen Krankheiten, für Rentner, Senioren und alle sozial benachteiligten Menschen ein. Er versteht sich als Dienstleister für seine Mitglieder und konnte immer wieder sozialpolitische Erfolge erzielen, etwa bei der Mütterrente und dem Schwerbehindertengesetz.

Feier mit Gottesdienst und Podiumsgespräch

Feiern wird der VdK in Königsbach-Stein sein 75-jähriges Bestehen am Sonntag, 26. Juni: bei gutem Wetter im Freien auf dem Platz vor dem evangelischen Gemeindehaus in Stein, bei Regen im Saal. Los geht es um 10 Uhr mit einem Gottesdienst, an dem der Bezirks-Senioren-Bläserkreis Pforzheim und der Posaunenchor Königsbach mitwirken.

Um 15 Uhr startet ein Podiumsgespräch mit dem VdK-Bezirksgeschäftsführer Ronny Hübsch. Er wird sich mit den Abgeordneten Stefanie Seemann (Grüne), Katja Mast (SPD), Gunther Krichbaum (CDU) und Erik Schweickert (FDP) über soziale Themen unterhalten. Für Bewirtung mit Mittagessen, Kaffee und Kuchen ist gesorgt.

Am 23. Juli gehen die Jubiläumsfeierlichkeiten in die nächste Runde, wenn im Gewölbekeller des Königsbacher Gemeindehauses Dieter Huthmacher sein neues Programm „Herbstliebe“ präsentiert. Als sichtbares Zeichen zum 75-jährigen Bestehen hat der VdK im Rahmen des Quartiersentwicklungskonzepts eine Sitzbank gestiftet, die im Steiner Mitteltal steht.