Unfall in Königsbach-Stein: Kehrmaschine landet im Bach

In Königsbach-Stein im Enzkreis ist eine Kehrmaschine in einem Bach gelandet. Der Fahrer wurde leicht verletzt.

In der Durlacher Straße in Königsbach-Stein hat es am Dienstagvormittag einen Unfall mit einer Kehrmaschine gegeben. Laut Polizei stürzte das Fahrzeug beim Rückwärtsfahren in den Kämpfelbach.

Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Er wurde nicht eingeklemmt und rasch vom DRK behandelt.

Die Kehrmaschine rutschte eine Böschung hinunter. Auf Bildern war zu sehen, wie das Fahrzeug auf der Seite im Bach liegt.

Der Unfall ereignete sich mitten im Ort, zwischen Durlacher Straße und Pforzheimer Straße. Ein Kranfahrzeug wurde angefordert und konnte die Kehrmaschine bergen. Die Hauptstraße wurde für die Bergung gesperrt. Gegen 13 Uhr wurde der Einsatz beendet.