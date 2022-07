Verkehrsunfall mit zwei E-Bikes in Königsbach-Stein: 85-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Ein 85-jähriger E-Bike-Fahrer ist am Dienstag bei einer Kollision in Königsbach-Stein lebensgefährlich verletzt worden. Der ebenfalls beteiligte 48-Jährige wurde schwer verletzt.

Ein lebensgefährlich verletzter und ein schwerverletzter E-Bike-Fahrer sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagnachmittag in Königsbach-Stein. Bei der Kollision der beiden Radfahrer ist außerdem ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstanden, so die Polizei.

Ein 48-Jähriger war nach bisherigen Erkenntnissen gegen 17 Uhr mit seinem Pedelec aus Richtung Pfinztal kommend auf dem asphaltierten Feldweg Hohe Straße unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen kollidierte er mit dem entgegenkommenden 85-jährigen Pedelecfahrer.

Hierbei erlitt der jüngere Fahrer schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der ältere Fahrer musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik geflogen werden.