Wieder waren die Reihen im Bürgersaal des Königsbacher Rathauses bestens gefüllt, wieder hatten die Sitzplätze für die vielen interessierten Einwohner nicht ausgereicht. Wie aus der Pistole geschossen fuhren nahezu zeitgleich mehrere Hände nach oben, als Bürgermeister Heiko Genthner (parteilos) zu Beginn der jüngsten Gemeinderatssitzung den Tagesordnungspunkt „Bürgerfragestunde“ aufrief. In vielen Wortmeldungen ging es um die Wohncontainer-Anlage für Flüchtlinge, die am Ortsrand von Stein im Bereich des Fallfelderwegs entstehen soll.

Im Dezember hatte der Rat unter teils lautstarkem Protest aufgebrachter Zuhörer dafür mehrheitlich grünes Licht gegeben. Nun beschloss das Gremium, dass zur aktuellen Flüchtlingssituation am Dienstag, 7. Februar, ab 19 Uhr eine Bürgerinformationsveranstaltung in der Königsbacher Festhalle stattfinden soll.

Die soll unter anderem den rechtlichen Rahmen darstellen, bei der Erfahrungsbeispiele aus der Vergangenheit vortragen werden und strategische Überlegungen für die künftige Flüchtlingsunterbringung skizziert werden sollen. Daneben soll laut Genthner auch genügend Raum für Fragen der Bürger sein.

Der Bürgermeister sagte, für ihn sei es nachvollziehbar, dass es Sorgen und ein großes Informationsbedürfnis unter den Einwohnern gibt. Er will mit der Bürgerversammlung an zwei ähnlich gelagerte Veranstaltungen anknüpfen, die es 2015 gegeben hat, damals vor dem Hintergrund zweier geplanter Wohncontainer-Anlagen, von denen letztlich allerdings nur eine im „Bruhrein“ realisiert wurde.

Genthner will Hallen als Flüchtlingsunterkünfte vermeiden

Die zweite, damals schon am Fallfelderweg angedachte Unterkunft kam nicht über das Planungsstadium hinaus. Dass Teile der Bürgerschaft diesen Standort kritisch sehen, wurde auch in der aktuellen Gemeinderatssitzung deutlich.

In der Bürgerfragestunde hieß es unter anderem, die Partizipation, also das Einbinden der Flüchtlinge in das soziale Leben der Gemeinde, sei vom Ortsrand aus allein schon wegen der großen Entfernung zu öffentlichen Einrichtungen und Versorgungszentren wie Ladengeschäften schwierig. Was, wenn die Flüchtlinge dadurch „aus lauter Langeweile auf ungute Gedanken kommen“? Genthner machte deutlich, dass er eine dezentrale Unterbringung klar bevorzuge.

Ein Weg, den man bisher auch deshalb habe gehen können, weil von privater Seite viel Wohnraum zur Verfügung gestellt wurde. Doch angesichts der aktuellen Flüchtlingszahlen werde das schwierig, sagte Genthner, der eine Nutzung von Hallen unbedingt vermeiden will. „Uns wäre es auch lieber, wenn wir andere Möglichkeiten hätten.“ Doch eine Alternative zum Standort am Fallfelderweg sieht er aktuell nicht, denn man könne nur auf Grundstücke zurückgreifen, über die die Gemeinde auch verfüge.

Und wenn die Containeranlage im Fallfelderweg nicht reicht?

Im Dezember hatte der Rathauschef vorgerechnet, dass die Gemeinde bis Ende Januar 22 weitere Personen aufnehmen muss – und danach sieben bis zehn pro Monat, wenn sich die Zugänge nicht wesentlich ändern. Zahlen, die laut Genthner immer noch aktuell sind und in der Bürgerfragestunde zu der Befürchtung führten, dass die Container-Anlage am Fallfelderweg langfristig nicht ausreichen könnte. Es hieß, im Ort gebe es das Gerücht, dass auch das ehemalige Königsbacher Seniorenheim künftig der Unterbringung von Geflüchteten dienen könnte.

Ein Gerücht, das offenbar auch Ratsmitglied Wolfgang Ruthardt (SPD) zu Ohren gekommen war. Er forderte in der öffentlichen Sitzung Aufklärung von Genthner. Und bekam von diesem zur Antwort, dass aufgrund rechtlicher Regelungen Grundstücksangelegenheiten grundsätzlich nur nicht-öffentlich behandelt werden dürften.

Genthner erklärte, nur mit Zustimmung des Eigentümers dürfe er zu einzelnen Objekten öffentlich etwas sagen. Die BNN haben ein Mitglied der Eigentümergemeinschaft kontaktiert – und am Mittwochmittag keine Auskunft mehr zu der Frage nach den Gerüchten um eine Flüchtlingsunterbringung erhalten.