Zeugen gesucht: Unbekannte brechen in Wohnhaus in Königsbach-Stein ein

Zu einem Hauseinbruch ist es in den letzten Tagen in Königsbach-Stein gekommen. Ob etwas geklaut wurde, werde bislang noch ermittelt. Die Polizei gibt Tipps um sich vor Einbrechern schützen zu können.

Einbrecher haben sich in den vergangenen Tagen in einem Wohnhaus in der Bleichstraße in Königsbach-Stein herumgetrieben. Wie die Polizei mitteilte, waren die Hausbesitzer nicht daheim.

Die Unbekannten hebelten die Fenster auf um ins Hausinnere zu gelangen. Drin angekommen durchwühlten sie mehrere Schränke und Kommoden. Ob etwas gestohlen wurde, wird derzeit noch ermittelt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0 72 31) 1 86 44 44 beim Kriminaldauerdienst zu melden.