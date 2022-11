Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Messerangriff in Calw

Nach einer Messerattacke auf einem Parkplatz in Calw war der Verdächtige zunächst geflohen, Stunden später allerdings gefasst. Er ist unter Auflagen auf freiem Fuß.

Ein 26-jähriger Tatverdächtiger soll am Dienstagmorgen in Calw versucht haben, einen 47-Jährigen mit einem Messer zu töten. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstagnachmittag mit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Tatverdächtige gegen 6 Uhr den Geschädigten überfallartig auf einem Parkplatz in der Straße „Lange Steige“ mit einem Messer angegriffen und verletzt haben. Der unmittelbar nach der Messer-Attacke flüchtige Tatverdächtige konnte gegen 10 Uhr vorläufig festgenommen werden.

Tatverdächtiger schweigt nach Messerattacke in Calw

Der 26-Jährige äußerte sich nach Polizeiangaben bislang noch nicht zur Sache. Die Ermittlungen, insbesondere auch zum Tatmotiv, dauern an. Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen am Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl gegen Auflagen außer Vollzug setzte.

Die Kriminalinspektion Calw hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen der Tat, sich unter der Telefonnummer 07231 186 4444, beim Kriminaldauerdienst in Pforzheim zu melden.