Ohne Test ins Freibad

Niedrigste Inzidenz seit acht Monaten: Enzkreis bestätigt Lockerungen ab Mittwoch

Der Enzkreis macht einen weiteren Schritt in Richtung Normalität: An diesem Mittwoch ab 0 Uhr treten weitere Lockerungen der Corona-Regeln in Kraft. Das erklärte am Dienstag das Landratsamt.