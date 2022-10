Landratsamt und Zulassungsstellen des Enzkreises am 31. Oktober geschlossen

Das Landratsamt Enzkreis in Pforzheim mit sämtlichen Außenstellen bleibt am Montag, 31. Oktober, geschlossen.

„Wir schließen am Brückentag, um Strom und Heizenergie einzusparen“, erklärt Landrat Bastian Rosenau dazu. „Da ohnehin viele Kolleginnen und Kollegen an diesem Tag Urlaub nehmen, müssten wir die Heizung für praktisch halbleere Gebäude hochfahren.“

Geschlossen bleiben das Haupthaus in der Nordstadt und das Haus in der Östlichen, die beiden Zulassungsstellen, das Landwirtschafts- und das Gesundheitsamt, die Führerschein- und die Beratungsstellen und alle anderen Außenstellen. Auch die Deponie Hamberg in Maulbronn hat an diesem Tag zu.

Alle Dienststellen und Einrichtungen stehen den Bürgerinnen und Bürgern ab dem 2. November wieder zu den gewohnten Zeiten zur Verfügung.