Live-Ticker: Wer wird neuer Bürgermeister von Bad Wildbad?

Sieben Männer und eine Frau bewerben sich um den Posten im Rathaus der Kurstadt Bad Wildbad. Die BNN berichten am Sonntag, 23. Januar, ab 17.30 Uhr in einem Live-Ticker von der Bürgermeister-Wahl.

Wahl am 23. Januar

Wer folgt auf Klaus Mack als Bürgermeister von Bad Wildbad? Am Sonntag können 8.461 Wahlberechtigte ihre Entscheidung treffen und unter sieben Männern und einer Frau auswählen.

Die Entscheidung über den Chef der Kurstadt wurde jetzt nötig, weil der alte Amtsinhaber Klaus Mack für die CDU in den Bundestag gewählt wurde.

Drei Einheimische unter acht Kandidaten

Von den Kandidaten wohnen drei bereits Wildbad, einer arbeitet zudem bereits dort. Den Bürgern bietet sich eine breite Auswahl auf dem Stimmzettel: Fabian Weiler ist Verwaltungsfachwirt beim Landratsamt Enzkreis, Thomas Anhalt Dozent für Erwachsenenbildung und Viola Knaus Verwaltungsangestellte im Landratsamt Calw.

Das sind die drei Einheimischen. Im Bad Wildbader Stadtteil Calmbach ist Fabian Schmitt Betriebsleiter des Waldfreibads, er wohnt in Birkenfeld.

Ex-Bürgermeister von Bad Liebenzell kandidiert

Bereits einen Bürgermeister-Hintergrund bringt Dietmar Fischer mit: Er war bis Jahresende 2021 Stadtchef in Bad Liebenzell. Doch der Christdemokrat wurde nach einer Amtsperiode überraschend abgewählt und erhielt nur noch 44,9 Prozent der Stimmen. Nun will Betriebswirt Fischer wieder Schultheiß werden.

Aus Engelsbrand kommt Betriebswirt Frank Drollinger und aus Freudenstadt Marco Gauger. Dort ist Gauger Referent beim Oberbürgermeister. Die Bad Wildbader Partien CDU und SPD haben eine Empfehlung für ihn abgegeben.

Die Kandidatenrunde macht Egon Nagel komplett. Der Fahrlehrer und frühere Feuerwehrmann kommt aus Bad Herrenalb. Politische Ambitionen zeigte er bereits als Bundestagskanidat für „die Basis“.

Jochen Borg leitet derzeit ehrenamtlich Bad Wildbad

Der frühere Bürgermeister Mack ist bereits aus dem Amt ausgeschieden, seit sich der Bundestag versammelt hat.

Seit Oktober wird Bad Wildbad mit seinen Stadtteilen Calmbach, Aichelberg, Hünerberg/Meistern und Sprollenhaus/Nonnenmiß vom ehrenamtlichen stellvertretenden Bürgermeister Jochen Borg geleitet. Er ist außerdem Vorsitzender des Wahlausschusses. Borg moderierte die beiden Kandidatenvorstellungen in der Kernstadt sowie in Calmbach.

Beide Veranstaltungen fanden an einem Abend statt. Jeweils vier Kandidaten waren präsent und wechselten dann in die andere Halle. Es kamen allerdings wenige Bürger unter den Corona-Bedingungen. Die Präsentation wurde aber per Live-Stream übertragen.

Bei der Wahl am Sonntag gibt es nur einen Sieger, wenn er mehr 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erhält. Ansonsten kommt es in drei Wochen, am 12. Februar, zu einer Neuwahl. Dann gewinnt, wer die meisten Stimmen hat, unabhängig von der Prozentzahl.

Live-Ticker ab 17.30 Uhr