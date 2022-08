Lkw-Fahrer bedroht Familie mit Eisenstange auf B10 in Remchingen

Mit einer Eisenstange in der Hand fuchtelte der Fahrer eines Lkw am Donnerstagmittag auf der Bundesstraße 10 vor dem Auto einer Familie herum. Im Anschluss stieg er wieder in sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Wilferdingen davon. Wie die Polizei mitteilte, fuhr eine 43-jährige Audi-Fahrerin kurz vor 13 Uhr mit ihrem 50-jährigen Mann und ihrer 12-jährigen Tochter die B 10 von Pforzheim kommend in Richtung Remchingen.

Aufgrund von Waldarbeiten wurde die Geschwindigkeit zwischen dem Ersinger Kreuz und dem Sperlingshof mittels mehrfacher Beschilderung auf 50 Stundenkilometer reduziert. Die Fahrzeugführerin hielt sich an die so vorgegebene Geschwindigkeitsbeschränkung.

Doch ein ihr nachfolgender Fahrer eines Lkw fuhr ihr über eine längere Strecke sehr dicht auf und betätigte mehrfach die Hupe. Den Arm durch das geöffnete Fahrzeugfenster gestreckt, signalisierte der 50-Jährige Mitfahrer dem Lkw-Führer, dass dessen dichtes Auffahren nicht in Ordnung sei.

Lkw-Fahrer schlägt mit Eisenstange auf die Motorhaube

An der Abzweigung B10/L339 ordnete sich die Fahrerin an der dortigen Ampel auf der Linksabbiegerspur in Richtung Nöttingen ein, während sich der Lkw-Fahrer zeitgleich auf der Geradeausspur in Richtung Ortsmitte Wilferdingen befand. Als beide Fahrzeuge verkehrsbedingt standen, stieg der Lkw-Fahrer unvermittelt mit einer etwa ein Meter langen Eisenstange aus, lief um den weißen Audi der Familie herum und schlug zunächst mit der freien Hand auf die Motorhaube.

Im Anschluss begab er sich zur hinteren Tür, auf Höhe des Sitzplatzes des 50-Jährigen und versuchte diese zu öffnen. Da der Audi aber zuvor durch die Fahrerin verschlossen worden war, gelang ihm dies nicht und er schlug nunmehr mit der freien Hand gegen die Fensterscheibe der hinteren Tür.

Danach begab sich wieder zu seinem Führerhaus und fuhr in Richtung Wilferdingen davon. Sowohl vor dem weißen Audi als auch hinter dem Lkw sollen sich weitere Fahrzeuge befunden haben.