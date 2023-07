Mann stürzt bei Neuenbürg ohne Fremdbeteiligung vom Motorrad

Ein 62-Jähriger ist am Mittwoch auf einer Kreisstraße bei Neuenbürg ohne Fremdbeteiligung von seinem Motorrad gestürzt und hat sich dabei verletzt.

Verletzungen werdern in Krankenhaus behandelt

Mehrere Prellungen hat sich ein Motorradfahrer zugezogen, als er am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße 4552 bei Neuenbürg im Enzkreis alleinbeteiligt stürzte.

Die Polizei teilte mit, dass der 62-Jährige auf der Kreisstraße 4552 von Schwann kommend in Richtung Höfen fuhr, als er gegen 6.50 Uhr in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und stürzte. Das Motorrad schlitterte in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Auto.

Kreisstraße musste zwischenzeitlich gesperrt werden

Der 62-Jährige erlitt dabei Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden müssen. Der 39-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten musste die Kreisstraße zwischen Eyachbrücke und Schwanner Warte gesperrt werden.