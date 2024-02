Ein Mopedfahrer ist am Dienstagnachmittag gestürzt, nachdem er fast mit einem Transporter kollidiert ist. Der Fahrer des Transporters fuhr daraufhin davon.

Bei einem Verkehrsunfall hat sich am Dienstagnachmittag in Knittlingen der Fahrer eines Mopeds verletzt. Die Polizei teilte mit, dass ein 24-jähriger Fahrer um 15.40 Uhr die Kreisstraße 4520 von Knittlingen kommend in Richtung Kleinvillars fuhr.

Der Fahrer des Transporters ließ den Gestürzten auf der Straße zurück

Offenbar kam ihm auf seiner Fahrspur unvermittelt ein Transporter entgegen, woraufhin der 24-Jährige abbremsen musste und stürzte. Zu einer Berührung war es wohl nicht gekommen. Bei dem Sturz verletzte sich der Mopedfahrer leicht. Der Fahrer des weißen Transporters setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf rund 1.500 Euro.

Die Polizei bitte Zeugen, sich unter (0 70 41) 9 69 30 zu melden.